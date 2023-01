"Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir im Winterhalbjahr eine moderate Rezession in Deutschland sehen werden", sagte Sewing. Sie dürfte aber nicht so stark ausfallen, wie noch vor einigen Wochen befürchtet - auch wegen staatlicher Unterstützungsmassnahmen wie der Gaspreisbremse. Ab dem Frühsommer sollte sich Sewing zufolge die wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder stabilisieren.