Der US-Häusermarkt scheint sich im Februar wieder etwas besser entwickelt zu haben. Die neu begonnenen Bauten stiegen ebenso an wie die Baugenehmigungen. Die Zahl der Baubeginne erhöhte sich zum Vormonat um 9,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs knapp über Stagnation gerechnet.

16.03.2023 13:53