Gründe für die gestiegenen Kosten sind knappe und teure Materialien sowie eine hohe Nachfrage. Besonders stark war der Preisanstieg bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (plus 19,6 Prozent), Tischlerarbeiten (plus 19,6 Prozent) sowie Betonarbeiten (plus 18,2 Prozent). Unterdurchschnittlich verteuerten sich Zimmer- und Holzbauarbeiten (plus 2,3 Prozent) nach einem kräftigen Anstieg im August 2021. Die Angaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschliesslich Mehrwertsteuer./mar/DP/ngu