In Grossbritannien haben einer offiziellen Schätzung zufolge immer mehr Menschen grosse Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Insgesamt 7,8 Millionen Menschen würden Rechnungen als "schwere Belastung" empfinden, teilte die Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) am Freitag mit. Das seien 2,5 Millionen mehr als noch 2020. Grund seien die erheblich gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Preise für Energie, Lebensmittel und Treibstoff sind vor allem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine explodiert.

21.10.2022 09:40