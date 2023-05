Nach drei Anstiegen in Folge sind die Preise für Wohneigentum in der Schweiz im ersten Quartal wieder gesunken. Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) gab in der Periode von Januar bis März 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent auf 114,6 Punkte nach.

16.05.2023 09:06