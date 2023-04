Der Bitcoin kletterte in der Nacht in der Spitze bis auf 30'450 Dollar. Damit beträgt das Kursplus alleine in den letzten 24 Stunden rund 6,5 Prozent. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 30'150 Dollar. In den vergangenen 30 Tage summiert sich der Zugewinn damit auf über 30 Prozent. Ende letzten Jahres wurde ein Bitcoin noch für unter 15'500 Dollar gehandelt. Die momentane Marktkapitalisierung liegt bei gut 580 Milliarden Dollar.