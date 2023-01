Die aktuelle Wachstumsrate von rund 20 Prozent pro Jahr soll so weitergeführt werden. In diesem Jahr wolle das Unternehmen als Reaktion auf den Fachkräftemangel auch erstmals Uhrmacherinnen und Uhrmacher ausbilden, so Kern. "Wir sind nun daran, die Ausbildungsprogramme auszubauen, und werden vorerst in diesem Jahr sieben Lehrlinge ausbilden."