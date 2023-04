Die Bundesbank rechnet für den Jahresstart mit Wirtschaftswachstum in Deutschland. "Die deutsche Wirtschaft schlug sich im ersten Quartal 2023 besser als noch vor einem Monat erwartet und erhöhte ihre Aktivität vermutlich wieder etwas", heisst es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Damit würde die deutsche Wirtschaft eine technische Rezession mit zwei Quartalen rückläufiger Wirtschaftsleistung in Folge vermeiden.

24.04.2023 12:05