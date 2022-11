Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dringt auf weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die nach wie vor extrem hohe Inflation. "Das Eurosystem ist auf dem richtigen Weg. Mit drei grossen Leitzinserhöhungen in Folge haben wir wichtige Schritte auf dem Weg der geldpolitischen Normalisierung gemacht", sagte Nagel am Freitag bei einem Bankenkongress in Frankfurt. "Aber wir können hier nicht stehen bleiben. Weitere entscheidende Schritte sind notwendig."

18.11.2022 14:14