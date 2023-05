Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal. Europas grösste Volkswirtschaft schrammte damit knapp an einer Winterrezession vorbei. Zum Jahresende 2022 war die Wirtschaftsleistung noch um 0,5 Prozent gesunken. An diesem Donnerstag veröffentlicht die Wiesbadener Behörde Details zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den ersten drei Monaten./ben/DP/jkr