Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz rechnet frühestens Ende 2026 mit der Einführung eines digitalen Euro. "Bis zum Ende der Untersuchungsphase im Herbst 2023 wird der EZB-Rat in enger Zusammenarbeit mit dem europäischen Gesetzgeber entscheiden, ob die Realisierungsphase für den digitalen Euro eingeleitet werden soll", sagte Balz am Mittwoch laut Redetext bei einer Konferenz in Frankfurt. "Anschliessend könnte der digitale Euro eingeführt werden, jedoch meines Erachtens nicht vor Herbst 2026."

16.11.2022 10:03