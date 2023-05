Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit ihrem Inflationskampf laut Bundesbankpräsident Joachim Nagel noch nicht am Ende, nähert sich aber einem wichtigen Zielbereich. Gefragt nach der geldpolitischen Ausrichtung der EZB sagte der Bundesbankchef am Mittwoch im Deutschlandfunk, die Notenbank halte Kurs. Seit Juli vergangenen Jahres seien die Leitzinsen in sieben Schritten um 3,75 Prozentpunkte erhöht worden. "Aber in der Tat, möglicherweise kommen wir dann auf die Zielgerade in dem Sinne, dass wir den Bereich erreichen in der Geldpolitik, der als restriktiv bezeichnet werden kann."

10.05.2023 10:19