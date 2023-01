Eine Diskriminierung von Singles ist laut dem Bundesgericht nicht ersichtlich. Die Abgabe knüpfe nicht an den Status als Single an. Auch eine Person, die in einer Beziehung lebe, könne in einem Einpersonenhaushalt wohnen, stellte das Bundesgericht fest. Umgekehrt gebe es auch Personen, die in keiner Beziehung, aber in einem Mehrpersonenhaushalt leben würden. Auch sei der jährliche Betrag der Haushaltabgabe nicht unverhältnismässig hoch.