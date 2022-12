So oder so lässt sich aber sagen: Für 2023 ist ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum zu erwarten. "Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich nächstes Jahr schwach entwickeln, ohne aber in eine schwere Rezession zu geraten", sagte Felicitas Kemeny, Leiterin des Ressorts Konjunktur beim Seco, an einer Medienkonferenz. Zwar wäre auch ein Quartal mit negativen Wachstumsraten möglich, aber es sei keine tiefe und spürbare Rezession zu erwarten. Auch im internationalen Vergleich dürfte das Wachstum hierzulande hoch bleiben.