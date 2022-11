In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Industriebetrieben im Oktober nur etwas verbessert und die Zeichen stehen weiter auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Sektor. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg von 48,1 Punkten im Vormonat auf 49,2 Zähler, wie das Blatt am Dienstag berichtete. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem kleineren Schritt auf 48,5 Punkte gerechnet.

01.11.2022 07:32