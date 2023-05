Die Neustarts "auf der grünen Wiese" fanden fast ausschliesslich in der Autoindustrie statt: Chinesische Batterieriesen wie CATL, Envision AESC und SVOLT investierten in Werke in Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Ungarn. Diese vier Länder waren auch die grössten Empfängerländer und hatten einen Anteil von 88 Prozent an Chinas Direktinvestitionen in Europa. Neben Greenfield-Investitionen verbuchten sie auch die meisten Übernahmen und Zusammenschlüsse.