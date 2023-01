Vor diesem Hintergrund hat der chinesische Präsident Xi Jinping seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen. "Jeder hält mit grosser Stärke durch. Das Licht der Hoffnung liegt direkt vor uns", sagte der Staats- und Parteichef am Samstag in seiner Neujahrsansprache. Die Pandemie sei in eine "neue Phase" eingetreten. Doch Ausdauer und Solidarität würden am Ende zum Sieg führen.