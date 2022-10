Im zweiten Quartal hatte die Wirtschaft nur um 0,4 Prozent zugelegt. Experten rechnen im dritten Quartal mit 3,5 Prozent. Das Statistikamt gibt die neuen Zahlen am Dienstag bekannt. Doch wird die Regierung ihr Wachstumsziel von 5,5 Prozent für das Jahr wohl weit verfehlen. Die Weltbank rechnet in China nur noch mit 2,8 Prozent. Das wäre nach dem ersten Jahr der Pandemie 2020 erst das zweite Mal seit vier Jahrzehnten, dass das Wachstum so niedrig ausfällt.