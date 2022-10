Im internationalen Vergleich bleibt Chinas Inflation damit weiterhin eher niedrig. In den USA und auch in der Eurozone gibt es deutlich höhere Teuerungsraten, die in Deutschland sogar die Marke von 10,0 Prozent erreicht hat. Wegen der harten Massnahmen der Regierung in Peking im Kampf gegen das Coronavirus hat die Konjunktur in der zweitgrösstem Volkswirtschaft zuletzt an Fahrt verloren.