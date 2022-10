Trotz der unerwartet guten Wachstumszahlen beendeten die Börsen in Shanghai und Hongkong den Handel am Montag deutlich im Minus. Analysten begründeten die Abschläge mit der Enttäuschung über die neue Führungsmannschaft der Kommunistischen Partei, deren Besetzung am Vortag bekanntgegeben worden war. Parteichef Xi Jinping, der am Sonntag seine dritte Amtszeit antrat, versammelte im mächtigen Ständigen Ausschuss ausschliesslich enge Gefolgsleute um sich. Marktreformer sind dagegen nicht mehr vertreten.