Der am Mittwoch veröffentlicht CS-CFA-Indikator sackte auf -41,3 Punkte ab, nachdem er sich im Vormonat noch deutlich auf -12,3 Punkte und damit den höchsten Stand seit einem Jahr erholt hatte. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Finanzanalysten erwarten demnach eine erneute Verschlechterung der hiesigen Konjunktur in den nächsten sechs Monaten. Grund für den neuen Pessimismus seien wohl die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, die den gesamten Umfragezeitraum geprägt hätten, schreibt die Credit Suisse in einer Mitteilung vom Donnerstag.