Allerdings präsentiert sich die Situation je nach Region sehr unterschiedlich. In vielen Deutschschweizer Kantonen reduzierte sich die sogenannte Insertionsdauer - also die Dauer, während der ein Inserat öffentlich ist - markant. Am stärksten ging sie in Zug und Graubünden zurück, gefolgt von Schwyz und Nidwalden. Besonders stark reduzierte sich die Insertionsdauer auch in der Agglomeration von Zürich.