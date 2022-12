Das Schweizer Bruttoinlandprodukt werde im kommenden Jahr noch um 1,0 Prozent wachsen nach einem Plus von 2,0 Prozent im laufenden Jahr 2022, schreiben die CS-Experten in ihrem am Dienstag veröffentlichten "Monitor Schweiz". Die Ökonomen der Grossbank belassen ihre Prognose für das kommende Jahr damit unverändert, während sie für 2022 zuvor noch von einem etwas höheren Wachstum (+2,5%) ausgegangen waren.