Haupttreiber für die tieferen Zinsen in der Schweiz als in anderen Währungsräumen sind die Unterschiede in den Inflationserwartungen, wie CS-Experte Maxime Botteron ausführte. So würden Investoren bereits seit einem halben Jahr auf wieder sinkende Inflationsraten in der Schweiz setzen, während die Erwartungen für Deutschland konstant hoch geblieben seien.