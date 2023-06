(Ausführliche Fassung) - Deutschlands Exporteure sind robust ins zweite Quartal gestartet. Im April wuchsen die Ausfuhren gegenüber März kalender- und saisonbereinigt um 1,2 Prozent auf 130,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zum Vorjahresmonat April 2022 legten die Exporte um 1,5 Prozent zu. Starke Zuwächse gemessen am Vormonat März gab es im Geschäft mit China (plus 10,1 Prozent).

05.06.2023 08:50