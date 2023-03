Der Preisauftrieb im deutschen Grosshandel hat sich auf hohem Niveau erneut abgeschwächt und ist nicht mehr zweistellig. Im Februar stiegen die Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang der Jahresrate in Folge.

15.03.2023 08:59