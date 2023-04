(Ausführliche Fassung) - Die deutsche Industrie hat überraschend den stärksten Anstieg beim Auftragseingang seit gut anderthalb Jahren verzeichnet. Im Februar stieg die Zahl neuer Aufträge im Monatsvergleich um 4,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der stärkte Anstieg seit Juni 2021, und der Auftragseingang konnte damit bereits den dritten Monat in Folge zulegen. "Insgesamt zeichnet sich nach dem schwachen Jahresendquartal 2022 zu Jahresbeginn 2023 eine konjunkturelle Erholung ab", hiess es in einer zeitgleich veröffentlichten Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums. Bankanalysten zeigten sich dennoch weiter zurückhaltend für die weitere konjunkturelle Entwicklung.

05.04.2023 09:20