Die Konjunktur im restlichen asiatisch-pazifischen Raum entwickelt sich nach Einschätzung dort tätiger deutscher Unternehmen absehbar besser als in China. Das geht laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aus einer Sonderauswertung des aktuellen AHK World Business Outlook unter mehr als 500 befragten Unternehmen in der Region Asien-Pazifik hervor. Demnach erwartet fast die Hälfte der Unternehmen (44 Prozent) in Asien-Pazifik für die kommenden zwölf Monate eine positive Entwicklung der eigenen Geschäfte, 17 Prozent erwarten eine Verschlechterung. In China blicken nur 28 Prozent der deutschen Firmen optimistisch ins nächste Jahr, 23 Prozent rechnen mit schlechteren Geschäften.

11.11.2022 11:54