(Neu: Aussagen vom Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen.) - Deutschlands Exportunternehmen haben trotz einer Delle im März das erste Quartal mit einem Plus abgeschlossen. Von Januar bis einschliesslich März wurden Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 398,2 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Aussichten sind nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) allerdings gedämpft.

04.05.2023 12:06