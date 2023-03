Der Schuldenberg Deutschlands ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen - wenn auch in geringerem Tempo als in den coronageprägten Vorjahren. Nach Berechnungen der Bundesbank nahm die Staatsschuld um 71 Milliarden auf 2,566 Billionen Euro zu. Während die Belastungen aus der Pandemie nachliessen, unterstützte der Bund Verbraucher und Unternehmen in der Energiekrise mit Milliardensummen.

31.03.2023 11:57