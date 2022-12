Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember zum dritten Mal in Folge verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 88,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer geringeren Verbesserung auf 87,5 Punkte gerechnet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen hellten sich auf.

19.12.2022 10:23