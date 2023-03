Im Vergleich zum Februar 2022 verringerten sich die Umsätze real um 7,1 Prozent, wie die Wiesbadener Behörde am Freitag mitteilte. Einschliesslich der teils stark gestiegenen Preise verzeichnete die Branche nominal ein Plus von 2,6 Prozent. Gegenüber Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, sank der reale Umsatz um 1,6 Prozent.