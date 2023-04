Die Inflation in Deutschland verharrt trotz einer Abschwächung auf hohem Niveau. Im März legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Gegenüber dem Vormonat Februar stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,8 Prozent.

13.04.2023 08:25