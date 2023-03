In Deutschland hat sich das Konsumklima dank positiver Einkommenserwartungen weiter verbessert, bleibt aber weiter auf niedrigem Niveau. Nach einer Auswertung von rund 2000 Verbraucherinterviews in der ersten Märzhälfte setzte das GfK-Marktforschungsinstitut den Indexwert für April auf minus 29,5 Punkte fest, wie aus einer am Mittwoch in Nürnberg veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Indexwert liegt damit 1,1 Punkte höher als im Monat zuvor. Das Konsumklima ist mittlerweile den sechsten Monat in Folge gestiegen und hat sich weiter vom drastischen Einbruch im vergangenen Jahr erholt.

29.03.2023 08:17