In der Regel liegen unter den Weihnachtsbäumen viele Bücher. Der Dezember ist für den Buchhandel traditionell jener Monat, der die Jahresbilanzen aufhellt. Doch 2022 war das nicht so: Gegenüber Dezember 2021 gingen die Umsätze in den Buchläden wie auch in den Online-Shops um insgesamt 9,8 Prozent zurück, wie der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) am Donnerstag mitteilte.