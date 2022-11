Hilfreich sei, dass einige Onlinehändler kostenpflichtige Retouren eingeführt hätten. Als Chef eines Paketlieferdienst freue er sich zwar über das gute Geschäft. Als Bürger müsse er sich angesichts des Klimawandels aber fragen, ob die Paketflut sinnvoll sei, so Schultze in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den "Tamedia"-Zeitungen. "Die Schweiz hat die höchste Retourenquote Europas, wie unser DPD-Barometer zeigt."