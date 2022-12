Das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte gemäss Einschätzung des Verbandes nächstes Jahr real um 0,6 Prozent zulegen. "Es ist zwar nicht auszuschliessen, dass wir über die Wintermonate in eine technische Rezession fallen. Aber mit einem Negativwachstum über das gesamte Jahr rechnen wir nicht", sagte Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch am Montag an einer Medienkonferenz.