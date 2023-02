(Ergänzt mit weiteren Angaben) - Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat sein Referenzwerk für Fragen der Corporate Governance revidiert. Der "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance", kurz "Swiss Code", wurde vor dem Hintergrund des neuen Aktienrechts und der Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit neu aufgelegt.

06.02.2023 11:23