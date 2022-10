Im Vorjahresvergleich beträgt der Preisanstieg laut den Angaben nun 5,6 Prozent bei den Einfamilienhäusern und 7,6 Prozent beim Stockwerkeigentum. Regional ging es bei den Einfamilienhäusern in der Ostschweiz (+3,0 Prozent) und in der Innerschweiz (+8,8 Prozent) am stärksten aufwärts. Beim Stockwerkeigentum sind die Preise in der Region Bern (+12,3 Prozent) am stärksten gestiegen.