Haushalte in Zürich haben den Angaben zufolge ein Durchschnittseinkommen von 80'000 Franken, solche in Genf ein solches von 77'000 Franken. Am wenigsten verdienen die Haushalte im Schnitt in Wallis (55'000 Fr.) und im Jura (51'000 Fr.). "Es ist nicht nur der Steuerfuss, der die Unterschiede erklärt, sondern ebenso die Branchenstruktur", wird Cler-Chef Meyer zitiert. So seien in Zürich viele Banken angesiedelt, ebenso wie Unternehmensberatungen, die gut zahlten, in Genf komme der Rohstoffhandel hinzu.