Der Krieg in der Ukraine und Ängste um Versorgungsengpässe haben an den europäischen Energiemärkten für Verwerfungen und deutlich höhere Preise gesorgt. In den letzten fünf Handelstagen ist der Strompreis im Vergleich zur Vorwoche weiter angestiegen. Der Preis für Stromlieferungen im nächsten Jahr bewegte sich bei rund 376 Euro pro Megawattstunde. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Preis mehr als verdreifacht.

03.11.2022 10:15