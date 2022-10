Die Erdgasspeicher in Deutschland waren nach Angaben der europäischen Speicherunternehmen am vergangenen Mittwoch zu insgesamt 96,52 Prozent gefüllt. Das waren 0,06 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Die Füllstände werden immer erst mit Verzögerung mitgeteilt. Die Gasspeicher der EU waren am Mittwoch den Angaben zufolge zu 92,92 Prozent gefüllt, 0,14 Prozentpunkte mehr als am Vortag.

21.10.2022 16:51