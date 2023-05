Der Europarat hat, obwohl älter und mit mehr Mitgliedern, im Schatten der EU in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Der Gipfel sollte angesichts des russischen Angriffskriegs die Bedeutung der Organisation wieder mehr ins Bewusstsein rufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte in Reykjavik zehn Millionen Euro zusätzlich zum deutschen Pflichtbeitrag für den Europarat an. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte sich dafür einsetzen, dass die EU endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitrete./rew/DP/jha