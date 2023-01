Der Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich weiter deutlich abgeschwächt. Im November erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, auf Jahressicht um 27,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 30,5 Prozent und im September bei 41,9 Prozent im Jahresvergleich gelegen. Analysten hatten im Durchschnitt im November eine Rate von 27,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise um 0,9 Prozent.

05.01.2023 11:09