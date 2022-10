In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im August erwartungsgemäss gesunken. Gegenüber dem Vormonat fielen die Erlöse um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet.

06.10.2022 11:02