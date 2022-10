Das bereits hohe Handelsdefizit der Eurozone hat sich im August nochmals ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat sei das saisonbereinigte Defizit um 6,8 Milliarden auf 47,3 Milliarden Euro gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Das ist das mit Abstand höchste Defizit im Aussenhandel seit Bestehen des Währungsraums. Schon in den Monaten zuvor war die Handelsbilanz stark defizitär.

14.10.2022 11:06