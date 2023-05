Die Handelsbilanz der Eurozone hat im März erstmals seit September 2021 einen Überschuss erzielt. Saisonbereinigt ergab sich ein Plus von 17,0 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im Februar war noch ein kleines Defizit von 0,2 Milliarden Euro verbucht worden.

16.05.2023 11:11