Das hohe Handelsdefizit der Eurozone hat sich im September verringert. Gegenüber dem Vormonat sei das saisonbereinigte Defizit um 9,9 Milliarden auf 37,7 Milliarden Euro gefallen, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat war das Defizit mit 47,6 Milliarden Euro so hoch ausgefallen wie noch nie seit Bestehen des Währungsraums.

15.11.2022 11:01