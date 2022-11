Die Leistungsbilanz der Eurozone hat sich im September deutlich verringert. Das Defizit betrug rund 8,1 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Vormonat hatte es noch deutlich höher bei 26,9 Milliarden Euro gelegen. Normalerweise weist die Eurozone einen Überschuss in der Leistungsbilanz aus, nicht zuletzt aufgrund des regen Warenexports in andere Wirtschaftsräume.

22.11.2022 10:41