Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich weiter verbessert und erreichte zu Beginn des Jahres den besten Wert seit dem vergangenen Sommer. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den dritten Monat in Folge erholt, nachdem er im vergangenen Oktober den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hatte.

03.02.2023 10:39